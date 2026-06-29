Proposto al Milan Tiago Gabriel: Antonio Silva resta in stand-by
MilanNews.it
Con la situazione Antonio Silva in stand-by, al Milan sarebbe stato proposto il difensore del Lecce Tiago Gabriel
Stando a quanto riportato dal collega Alfredo Pedullà sui propri canali social, al Milan sarebbe stato proposto Tiago Gabriel per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale del Lecce è un profilo che il club rossonero sta valutando, anche se sul giocatore non mncano interessamenti soprattutto dall'estero.
Resta invece aperta, ma momentaneamente in discesa, la pista che porta ad Antonio Silva: come anticipato nelle scorse ore da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione), le quotazioni del difensore starebbero calando a picco per via della resistenza dle Benfica, che vorrebbe trattenere il ragazzo prolungandogli il contratto.
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