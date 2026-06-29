Centrocampo da rifare: Fofana e Loftus-Cheek in uscita

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Non solo acquisti, il Milan starebbe ragionando anche su diverse cessioni per ridisegnare la rosa di Ruben Amorim in vista della prossima stagione

Non solo acquisti, il Milan ragiona anche sulle cessioni per ridisegnare il centrocampo di Amorim. Tra i principali indiziati a partire ci sono Youssouf Fofana e Loftus-Cheek, due profili che potrebbero garantire margine economico e liberare spazio nella rosa.

Il tecnico portohese ha segnalato giocatori a lui graditi, su tutti Morten Hjulmand, ma il prezzo dello Sporting è alto, circa 50 milioni di euro la richiesta base. Per questo le uscite diventano decisive, anche perché senza una cessione importante il Milan potrebbe decidere eventualmente di virare su profili meno onerosi rispetto al danese, come ad esempio Marc Casadò del Barcellona.