Ibrahimovic stregato da Alajbegovic: il bosniaco entra nei radar rossoneri

Ibrahimovic stregato da Alajbegovic: il bosniaco entra nei radar rossoneriMilanNews.it
Oggi alle 16:12Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Milan avrebbe seriamente messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco che il Leverkusen non valuta meno di 25 milioni

Non solo assistiti di Jorge Mendes, il Milan guarda anche altrove per rinforzare l'organico, tra possibili cessioni e nuovi profili da inserire. Tra i nomi che intrigano maggiormente il board rossonero c'è Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco classe 2007 che il Bayer Leverkusen ha da poco contro riscattato dal Salisbuego. 

A spingere per lui sarebbe soprattutto il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, rimasto colpito dal talento del giovane durante il Mondiale. Alajbegovic è un giocatore di dribbling, fantasia e grande liberà offensiva, che può agire su entrambe le fasce. Il Milan avrebbe già preso i primi contatti per capire i margini dell'operazione, con il Leverkusen che parte da una base d'asta di 25 milioni di euro. 