Napoli, Manna: "Rabiot? No. Abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Siamo a posto così”

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Il DS del Napoli Giovanni Manna smentisce, almeno per ora, un'interesse dei partenopei per Adrien Rabiot del Milan

A margine della cerimonia di inaugurazione della sessione estiva di calciomercato a Rimini il DS del Napoli Giovanni Manna ha parlato di diversi temi. Queste le sue dichiarazioni:

Gila è un giocatore che state trattando? Piace molto anche perché Allegri lo apprezza.

"Il Napoli oggi ha due portieri, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri e quattro attaccanti. In più ci sono Rao, che è un giovane di grande prospettiva, Hasa che rientra dalla Carrarese e altri ragazzi che tornano dai prestiti. Se dovesse uscire qualcuno, allora valuteremo un ingresso. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno. Siamo tranquilli. Gila è un giocatore forte, lo dico io e lo dicono tutti. Può essere accostato al Napoli come al Milan, all'Atalanta o alla Juventus”.

Rabiot possiamo inserirlo nella lista dei desideri?

"No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Ne manca qualcuno? Siamo a posto così”.