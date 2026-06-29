Calciomercato Milan, tentativo in extremis per Liberali! Forte concorrenza del Como, decisione in settimana

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Tentativo in extremis del Milan di riportare in rossonero Mattia Liberali dopo l'addio dell'anno scorso: Como in vantaggio, in settimana la decisione

Clamoroso tentativo del Milan per riportare Liberali in rossonero: l'anno scorso il Diavolo aveva lasciato andare a zero, con una percentuale del 50% sulla futura rivendita, il talentuoso trequartista al Catanzaro. In Serie B il classe 2007 ha avuto un'ottima stagione, attirando l'interesse di tanti club di Serie A, ingolositi da una clausola da 6 milioni di euro.

Gianluca Di Marzio, in diretta a Calciomercato - L'Originale, racconta di come sul ragazzo ci sia davverto forte ormai da giorni il Como di Fabregas, che vuole cucire sul diciannovenne un progetto importante per valorizzarlo al meglio. Nelle ultime ore c'è da registrare un tentativo concreto dei rossoneri di riportare Liberali alla base dopo l'addio burrascoso della passata stagione; ma ora c'è una nuova dirigente e un nuovo allenatore. Amorim vede in Liberali un calciatore ideale per giocare come uno dei due trequartisti dietro la punta e si è speso in prima persona con il giocatore.

La decisione di Liberali e del suo agente Lucci arriverà in settimana: il Como è in vantaggio ma occhio a questo tentativo in extremis del Milan. I rossoneri, con la percentuale del 50% concordata col Catanzaro, andrebbero a pagare il trequartista solo 3 milioni di euro.