Pellegatti: “Dall’Inghilterra dicono Stones idea a zero per il Milan”

vedi letture

Pellegatti riporta una voce che arriva dall’Inghilterra riguardo l’interessamento del Milan per John Stones.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti riporta un rumors arrivato dall'Inghilterra riguardo il possibile approdo di John Stones in rossonero. Queste le sue parole.

"Rimbalza una voce molto intrigante dall'Inghilterra ovvero che ci potrebbe essere un interessamento da parte del Milan per prendere un giocatore di grandissima caratura tecnica, di grandissima esperienza. Il Milan metterebbe un giocatore esperto al centro della difesa. Il giocatore, se ne parlava già nella scorsa stagione, è John Stones, il difensore del Manchester City in scadenza, scade proprio nel giugno del 2026. Dopo 10 anni al City ha deciso di comune accordo di trovare un'altra avventura da un'altra parte. Ha dei piedi da grande regista e Amorim vuole proprio un'impostatore dal basso di grande caratura, di grande livello. Quanto a stile, classe e tecnica, quando vi dicevo che potrebbe essere il Modric della difesa, non ho certo esagerato. Quindi rimbalza questa voce. Lo prenderebbe il Milan, a livello di cartellino ovviamente senza pagare una lira, bisognerà pagare un ingaggio a John Stones, però sarebbe un grande acquisto senza bisogno di andare a spendere".