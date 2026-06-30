Rossoneri ai Mondiali, stasera tocca a Rabiot e Maignan in Francia-Svezia

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Ora si fa sul serio: siamo nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali. Dentro o fuori, non si scherza più e il margine d'errore è ridotto al minimo. Gara importante questa sera, ore 23.00 italiane, per i milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot: la Francia affronta la Svezia di Isak e Gyokeres in un match valido per i Sedicesimi di Finale della Coppa del Mondo.

Nell'ultima partita contro la Norvegia Rabiot è rimasto in panchina, mentre Mike Maignan è stato grande protagonista con un paio di intervenit decisivi e un rigore parato a Strand-Larsen.