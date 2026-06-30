Milan, Gonçalo Inacio nome forte per la difesa. Ha lo stesso agente di Amorim
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Più lontano Antonio Silva, ora il nome forte per la difesa del Milan è Gonçalo Inacio che è seguto dalla stessa agenzia di Amorim
Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dopo aver rinforzato l'attacco con Gonçalo Ramos, ora il Milan è arrivato per rafforzare la difesa di Ruben Amorim. Il nuovo innesto non sarà Antonio Silva perchè il Diavolo ritiene troppo alta la richiesta da 25 milioni di euro del Benfica per un giocatore che ha solo un anno di contratto.
Il nome forte è quello di Gonçalo Inacio, giocatore classe 2001 dello Sporting Lisbona. Il difesore portoghese, che nella difesa a tre può ricoprire tutte e tre le posizioni, è cresciuto ed è esploso con Amorim in panchina e inoltre fa parte della stessa agenzia che cura gli interessi del nuovo allenatore del Milan, l'AS1.
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