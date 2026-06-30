Milan su Gonçalo Inacio: ma quanto chiede lo Sporting Lisbona?
Il Milan, dopo aver chiuso per Gonçalo Ramos per rinforzare l'attacco, è ora al lavoro per regalare un grande difensore a Ruben Amorim. Uno dei nomi che c'è nella ristretta lista del Diavolo è quello di Gonçalo Inacio, difensore classe 2001 che il neo tecnico milanista conosce molto bene visto che è stato lui a lanciarlo ai tempo dello Sporting Lisbona.
Ma qual è la situazione del giocatore portoghese nel club biancoverde? Solo pochi mesi fa, Gonçalo Inacio ha rinnovato fino al 2030 e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. In realtà, secondo quanto riporta Correio de Manha in Portogallo, il presidente dello Sporting, Frederico Varandas, è aperto a una cessione per una cifra inferiore, intorno ai 40 milioni di euro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan