Milan su Gonçalo Inacio: ma quanto chiede lo Sporting Lisbona?

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Ruben Amorim vorrebbe Gonçalo Inacio al Milan come rinforzo in difesa. Lo Sporting Lisbona chiede circa 40 milioni di euro

Il Milan, dopo aver chiuso per Gonçalo Ramos per rinforzare l'attacco, è ora al lavoro per regalare un grande difensore a Ruben Amorim. Uno dei nomi che c'è nella ristretta lista del Diavolo è quello di Gonçalo Inacio, difensore classe 2001 che il neo tecnico milanista conosce molto bene visto che è stato lui a lanciarlo ai tempo dello Sporting Lisbona.

Ma qual è la situazione del giocatore portoghese nel club biancoverde? Solo pochi mesi fa, Gonçalo Inacio ha rinnovato fino al 2030 e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. In realtà, secondo quanto riporta Correio de Manha in Portogallo, il presidente dello Sporting, Frederico Varandas, è aperto a una cessione per una cifra inferiore, intorno ai 40 milioni di euro.