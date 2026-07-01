Inacio ha una clausola da 60 milioni: il Milan valuta anche altre due opzioni in difesa

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Nel contratto di Gonçalo Ramos sarebbe presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il Milan valuta anche altre opzioni per la difesa

Il Milan a monitorare diversi profili per andare e rinforzare e completare la difesa in vista della prossima stagione. Il preferito di Ruben Amorim resta Gonçalo Inacio, difensore classe 2001 dello Sporting Lisbona attualmente impegnato negli Stati Uniti con il Portogallo.

Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, nel contratto del difensore lusitano con il club di Lisbona sarebbe presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il Milan è al corrente di questo e valuta anche altre due opzioni per la difesa, che verrà sicuramente rinnovata nel corso di questo calciomercato con un colpo importante, alla Gonçalo Ramos. Discorsi ancora in corso, con Ruben Amorim direttamente coinvolto.