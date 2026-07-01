Calciomercato MN - Pietro Terracciano rimane al Milan: scattata l'opzione automatica di rinnovo annuale

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Scattata l'opzione di un anno sul contratto di Pietro Terracciano: rimarrà il vice Maignan anche con Ruben Amorim alla guida

Pietro Terracciano sarà ancora il secondo portiere del Milan. L'estate scorsa l'estremo difensore classe 1990 è arrivato dalla Fiorentina al Milan per raccogliere l'eredità di vice Maignan da Marco Sportiello, che aveva lasciato Milanello per tornare all'Atalanta. Infatti, con il 1° luglio e quindi con l'inizio formale della nuova stagione, è scattata l'opzione automatica di rinnovo annuale prevista dalla firma sul contratto dell'anno scorso.

TERRACCIANO RIMANE AL MILAN: SCATTA L'OPZIONE

L'anno scorso Pietro Terracciano ha firmato un anno di contratto con un opzione fino al 2027: il Milan ha deciso di far scattare questa possibilità e così si è tenuto il calciatore in rosa anche per questa nuova stagione che sta per cominciare. Nel suo primo anno a difesa dei pali del Milan, Terracciano ha raccolto 2 presenze, di cui una da titolare e per 90 minuti: entrambe sono arrivate in campionato.

di Antonio Vitiello