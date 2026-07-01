MN - Finito incontro con agenti Camarda e Comotto: il punto

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Terminato a Casa Milan l'incontro con gli agenti di Francesco Camarda e Christian Comotto: il punto

Nella mattinata di oggi la nuova squadra dirigenziale del Milan ha incontrato in sede gli agenti Beppe Riso e Marianna Meccacci. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it si è trattato principalmente di un incontro conoscitivo con i nuovi uomini mercato del club rossonero che poi è sfociata nella possibilità di parlare anche di due giovani talenti assistiti dai procuratori passati in sede quest'oggi: Francesco Camarda e Christian Comotto, che è anche figlio di Meccacci.

CAMARDA-COMOTTO: AMORIM LI VALUTERÀ IN RITIRO

Secondo quanto emerge, l'incontro è stata un'occasione per ribadire che sia Francesco Camarda che Christian Comotto partiranno con il Milan in ritiro, dove saranno valutati dal nuovo tecnico Ruben Amorim. Entrambi i giocatori sono reduci da una stagione in prestito, con alterne fortune sia individuali che di squadra: Camarda ha giocato con il Lecce, trascorrendo la maggior parte della seconda metà di stagione ai box; Comotto ha militato nello Spezia con cui è retrocesso in Serie C.

di Antonio Vitiello