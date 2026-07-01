Milan, per la difesa occhio a Tiago Gabriel del Lecce

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Un nome a sorpresa per la difesa del Milan potrebbe essere quello di Tiago Gabriel, difensore del Lecce della scuderia di Jorge Mendes

La casella del nuovo numero 9 è stata prontamente riempita dal Milan, con gran sorpresa di tutti visto lo storico recente per concudere trattative di un certo tipo: Gonçalo Ramos è stato ufficializzato al secondo giorno di mercato, molto prima rispetto a quando arriverà a Milanello al termine del Mondiale. In questo modo, tolta l'urgenza maggiore, il club rossonero può concentrarsi ora sul resto del calciomercato: uno delle prime posizioni su cui vogliono intervenire da via Aldo Rossi è quella del difensore centrale. Ci sono nomi più forti di altri ma anche eventuali candidature a sorpresa.

MILAN, OCCHIO A TIAGO GABRIEL PER LA DIFESA

Il nome numero uno sulla lista di Amorim e della dirigenza milanista rimane quello di Gonçalo Inacio dello Sporting. Ha perso invece molte posizioni il profilo di Antonio Silva del Benfica. Secondo Tuttosport un nome che potrebbe inserirsi a fari spenti, specialmente se questi primi due obiettivi non andassero in porto, potrebbe essere quello di un altro portoghese, Tiago Gabriel del Lecce. Il centrale ha fatto grandi progressi quest'anno ed è gestito dall'agenzia di Jorge Mendes. Il suo costo si aggira sui 25 milioni di euro.