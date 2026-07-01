Di Marzio su Liberali: “Il Milan offriva di più ma l’agente e la famiglia hanno scelto il progetto Como”
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Gianluca Di Marzio parla dell’affare Liberalo-Como e di quanto successo nella giornata di oggi con il Milan.
Durante la puntata di Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato dell'operazione Liberali-Como e dell'incontro andato in scena oggi con il Milan. Queste le sue parole.
"Il Milan offriva di più, non è stato scelto l'aspetto economico. Oggi Cradinale aveva messaggiato col giocatore stesso, ha offerto più soldi a tutti. L'agente e la famiglia hanno deciso che l'abito migliore per il ragazzo fosse il Como e cosi hanno scelto. Il Como continua ad avere un'attrazione per i giovani. Il Milan prenderà 3 milioni sui 6
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