Milan, Gila dà precedenza al Napoli ma non aspetterà per sempre

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Il Milan prova a inserirsi (nuovamente) nella corsa a Gila: il Napoli ha la precedenza ma il difensore sta già aspettando da due settimane

Si sapeva che uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato sarebbe stato Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, uno dei pochi a salvarsi nell'ultima stagione travagliata. Il calciatore, classe 2000, fa gola a tanti perché non ha rinnovato con il club biancoceleste e il suo contratto scade tra un anno: c'è dunque l'opportunità di prendere un giocatore che già conosce il campionato a cifre più contenute e ridotte rispetto a una situazione normale di contratto lungo.

MILAN SU GILA: NAPOLI HA LA PRECEDENZA

Nelle ultime ore si registra un rinnovato interesse del Milan per Mario Gila, dopo che era stato cercato da Tare e Allegri prima del loro esonero. Secondo quanto riporta questa mattina il giornalista Fabrizio Romano nel suo ultimo video YouTube, la precedenza su Gila ce l'ha il Napoli che, guarda caso, in panchina ha proprio Allegri. I partenopei si sono mossi in anticipo e hanno l'accordo con il calciatore: manca l'intesa con il club, economica e con contropartite, oltre che una gestione di alcune uscite utili per fare spazio.