Calciomercato Liverpool, van Dijk non è più intoccabile: con la proposta giusta può partire

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Virgil van Dijk non è più ritenuto intoccabile, scrivono fonti inglese: il Liverpool non lo ha messo in vendita ma alle condizioni giuste può partire

Negli ultimi giorni si è fatta largo un'interessante idea di mercato per il Milan, sponsorizzata in prima persona da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese avrebbe consigliato, già dalla Primavera, di andare a prendere un difensore centrale di grande livello, individuando come nome preponderante quello di Virgil van Dijk, centrale difensivo capitano del Liverpool e dell'Olanda. Uno dei difensori più forte della sua generazione, classe 1991, oggi non è più considerato incedibile dal Liverpool e potrebbe anche partire.

MILAN: VAN DIJK NON È PIÙ INCEDIBILE

I colleghi inglese di TEAMtalk quest'oggi hanno riportato che il Liverpool non considera più incedibile il suo capitano. Questo, però, non vuol dire che van Dijk sia in vendita ma significa semplicemente che se qualcuno dovesse presentarsi sulle rive del Mersey con la proposta giusta, questa potrebbe essere accolta e accettata, se considerata congrua sia dal club che dal giocatore. Non va dimenticato che il difensore guadagna circa 18 milioni di euro e andrà in scadenza l'anno prossimo. Il Milan sogna il colpo in grande stile che porterebbe tanta mentalità nello spogliatio ma per il giocatore si sono registrati interessi anche da Turchia, Arabia Saudita e MLS.