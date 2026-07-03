L'Atalanta ha l'accordo con la Lazio per Gila ma il giocatore non apre al trasferimento

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L'Atalanta ha trovato l'accordo con la Lazio per Gila, secondo Alfredo Pedullà: il giocatore non apre al trasferimento

Il Milan si è iscritto nuovamente alla corsa per Mario Gila a cui aveva partecipato poco più di un mese fa, quando la stagione era aglim sgoccioli e a lavorare sul mercato c'era ancora la coppia Tare-Allegri, fiduciosa di guadagnare un posto in Champions League e ignara (forse) dell'esonero che sarebbe arrivato di lì a poco. Ora, con la necessità di cercare un difensore e le piste portoghesi Inacio e Silva che si stanno rilevando impervie, il nome di Gila torna come alternativa.

MILAN, GILA NON APRE ALL'ATALANTA CHE HA L'ACCORDO CON LA LAZIO

In competizione per arrivare a Mario Gila, in scadenza nel 2027 e che non rinnoverà con la Lazio, ci sono già diversi club. Il più avanti di tutti sembrava il Napoli che però, pur con un accordo con il giocatore, non ha trovato ancora l'intesa con il club biancoceleste. Il Milan si è rimesso in corsa anche per sfruttare questa situazione di stallo partenopeo. Chi è avanti con la Lazio invece è l'Atalanta che avrebbe già l'accordo per una base di 22 milioni più 3 di bonus: il problema è che, con Napoli e Milan alla finestra, Mario Gila ancora non apre al trasferimento. Lo riporta Alfredo Pedullà.