MN - Per la fascia sinistra da monitorare con attenzione due profili di Bundesliga
Non solo difensore centrale, centrocampista, trequartista ed attaccante. Il Milan in questa sessione di calciomercato potrebbe regalare a Ruben Amorim anche un nuovo esterno di sinistra. Al momento le priorità sono altre, ma quando queste verranno accontentate ecco che si potrà anche cominciare a ragionare su altri reparti.
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per la fascia sinistra sarebbero da monitorare con attenzione due profili di Bundelisga. Il primo è quello di David Raum, classe 1998 del RedBull Lipsia, di cui è capitano, in scadenza nel giugno 2027 e quindi in linea con le operazioni che il club rossonero starebbe portando avanti in questa prima parte di calciomercato. Il secondo è invece quello di Julian Ryerson, classe 1997, del Borussia Dortmund, che nasce a destra ma che può tranquillamente occupare anche la corsia opposta. Entrambi, stando a dati Transfermarkt, avrebbero una valutazione da circa 25 milioni di euro.
di Lorenzo De Angelis
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