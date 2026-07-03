Amorim chiama Gila: intesa pronta, ora serve l’accordo con la Lazio

vedi letture

Ruben Amorim ha sentito telefonicamente Mario Gila, sempre più vicino a vestire la maglia del Milan dopo l'accordo delle scorse ore

Il Milan accelera per Mario Gila. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, il difensore della Lazio avrebbe ricevuto in queste concitate ore una chiamata diretta da Ruben Amorim, sempre più coinvolto nelle scelte di mercato rossonere.

Il tecnico portoghese apprezza molto il profilo dello spagnolo e ha voluto un contatto personale con il giocatore. Il colloquio sarebbe stato positivo e decisivo, al punto che Gila avrebbe già raggiunto un accordo con il Milan per un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro di base fissa a stagione. Ora la palla passa a Claudio Lotito, la cui richiesta per il classe 2000 è di circa 30 milioni di euro, ma il club rossonero conta di lavorare per avvicinare le parti e provare a chiudere l'operazione a cifre più basse.