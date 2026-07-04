Il Milan stringe per Gila: il possibile impatto a bilancio dell'operazione
Il Milan, stando alle ultime notizie, ha in mano Mario Gila. Amorim è contento dello spagnolo e Cardinale, come per Gonçalo Ramos, ha avallato in prima persona l'operazione. È stato trovato un accordo per un contratto da 5 anni a 4,5 milioni di euro netti, che con il decreto crescita diventano circa 6,4 lordi. Nella giornata di lunedì i rossoneri si incontreranno con la Lazio per trovare una quadra anche sul cartellino: un'intesa può essere trovata tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus più e bonus meno.
GILA AL MILAN, L'IMPATTO A BILANCIO DELL'OPERAZIONE
Prendendo per buono che il punto d'incontro con Lotito sarà a metà strada, quindi sui 27 milioni di euro, e che lo stipendio lordo si assesterà sui 6,4 milioni lordi, possiamo calcolare il potenziale impatto a bilancio dell'operazione Mario Gila.
Mario Gila - ammortamento annuo 5,4 mln€, stipendio lordo annuo 6,4 mln: costo annuo totale 11.8 mln€
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