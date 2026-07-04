Amorim chiama Modric: il croato verso il sì al Milan per un'altra stagione

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Luka Modric sta ancora riflettendo, ma tutto lascia pensare che resterà un altro anno al Milan. Ha parlato anche con Amorim

Luka Modric ha terminato la sua avventura al Mondiale dopo che la sua Croazia è stata eliminata ai sedicesimi dal Portogallo e così ora può finalmente pensare al suo futuro. Cosa deciderà di fare il campione croato che attualmente è svincolato visto che il suo contratto con il Milan è scaduto lo scorso 30 giugno? Secondo La Gazzetta dello Sport, salvo ripensamenti, il centrocampista dovrebbe proseguire un'altra stagione con la maglia del Milan.

MILAN, MODRIC VERSO LA PERMANENZA IN ROSSONERO

Il giocatore sta riflettendo e non ha ancora preso una decisione definitiva insieme alla sua famiglia, ma tutto lascia pensare che il suo futuro sarà ancora colorato di rossonero. Questo in realtà è sempre stato il suo primo pensiero, poi la mancata qualificazione in Champions League e il caos societario delle settimane successive avevano messo qualche dubbio nella testa di Modric. Gerry Cardinale ha già parlato con lui per fargli sapere che lo vorrebbe per un 'altra stagione e negli ultimi giorni è arrivata anche la chiamata di Ruben Amorim per convincerlo a rimanere. Non è un mistero che il Real Madrid sarebbe pronto a riabbracciarlo con un altro ruolo, ma la sua priorità è sempre stata il Milan.

MODRIC-MILAN: COME LO POTREBBE UTILIZZARE AMORIM?

Durante la telefonata, il nuovo allenatore rossonero avrà certamente spiegato al croato anche come intende sfruttarlo nel suo 3-4-2-1. Il portoghese ha uno stile di gioco molto differente rispetto a quello di Max Allegri, in particolare molto più dispendioso, ma anche più offensivo. Modric, rispetto alla sua prima stagione al Milan, non potrà giocare sempre, ma selezionerà con Amorim le partite da vivere a tutti i costi e quelle in cui potrà prendersi una pausa. O magari in alcune potrebbe entrare nell'ultima mezz'ora o in altre cominciare la gara e uscire presto per rifiatare un po’ e farsi trovare pronto tre giorni dopo. Ma prima di pensare a come e quanto giocare serve la sua firma sul nuovo contratto che potrebbe arrivare molto presto.