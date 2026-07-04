Goretzka svincolato, la Juve ci prova ancora

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Lo svincolato Goretzka, che prima del disastro di fine stagione sembrava essere vicino al Milan, è stato contattato nuovamente dalla Juventus

La mancata qualificazione alla prossima Champions League aveva stoppato un po' tutti i discorsi, sia del Milan e sia della Juventus, per Leon Goretzka. Il centrocampista ex Bayern Monaco è attualmente svincolato e non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. A gennaio è stato ad un passo dall'Atletico Madrid, che ora è in chiusura per Hjulmand, mentre a fine stagione sembrava essere davvero vicino al Milan. Poi c'è stato il disastro rossonero: qualificazione Champions buttata via da Allegri e squadra e la conseguente rivoluzione orchestrata da Cardinale.

Riporta Gianluca Di Marzio che in questi giorni è la Juventus il club che ha riallacciato i contatti per il tedesco, seppur specificando che al momento non sia una priorità.