Calciomercato Milan, per Gila si può chiudere lunedì 6 luglio: i dettagli da Di Marzio

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Il Milan ha in mano Mario Gila della Lazio, racconta Di Marzio. Dopo l'accordo col calciatore i rossoneri vanno decisi per chiudere anche con la Lazio

Riporta Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport 24 durante Calciomercato L'Originale, che il Milan ha ormai in pugno Mario Gila. I rossoneri hanno chiuso l’accordo col giocatore: 5 anni di contratto e 5 milioni di stipendio netto. C’è comunque un vantaggio contabile dato dal decreto crescita: lo stipendio lordo dello spagnolo sarà di circa 6.5 milioni di euro.

Tra lunedì e martedì il Milan punta a chiudere anche con la Lazio: l’agente Camano, procuratore del calciatore, ha avuto mandato dai rossoneri per andare a chiudere con Lotito, che vuole 30 milioni di euro. Il Milan punta ad offrire 25 milioni più bonus e punta a chiudere già nella giornata di lunedì 6 luglio.