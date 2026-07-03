Il Milan segue Raum del Lipsia: concorrenza della Premier e clausola da 40 milioni

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Il Milan segue David Raum del Lipsia: il tedesco ha una clausola da circa 40 milioni di euro e ha lo stesso procuratore di Fullkrug

Tra i possibili partenti dal Lipsia quest’estate c’è anche David Raum, riporta Sky DE. Il classe 1998 è in scadenza a giugno 2027 ed è nella lista dei profili che il Milan sta monitorando in questa prima fase di calciomercato.

L’esterno sinistro ha una clausola da circa 40 milioni di euro ed è seguito anche da alcuni club di Premier League. Il procuratore di Raum è lo stesso di Fullkrug, con cui ovviamente il club rossonero ha già avuto a che fare questo inverno per portare l’attaccante tedesco in Italia.