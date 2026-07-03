Fabrizio Romano: "Milan, blitz per Gila. Superato il Napoli, ora la trattativa con Lotito"

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Fabrizio Romano racconta del blitz del Milan delle ultime ore per Mario Gila. Superata la concorrenza del Napoli, i rossoneri puntano a chiudere

Un po' a sorpresa il Milan è tornato fortissimo su Mario Gila della Lazio. I rossoneri hanno raggiunto un accordo con il difensore, superando il Napoli, e ora andranno a trattare con la Lazio fiduciosi di portare a termine l'affare. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione.

“Blitz del Milan nelle ultime ore per uno dei difensori più importanti del nostro campionato, Mario Gila. Il Milan, con un inserimento molto forte, ha messo le mani su Mario Gila. Cos’è successo? Il Napoli per settimane ha avuto un accordo fatto dal punto di vista contrattuale col giocatore su stipendio e durata del contratto, con la possibilità di giocare la Champions League e la presenza di Allegri che lo voleva già un anno fa: il Napoli aveva impostato già tutto lato giocatore. Ma con la Lazio il problema è stato innanzitutto di natura economica: il Napoli ha provato ad inserire giocatori ma non si è mai stati vicini a farlo. Mentre, molto importante da aggiungere, c’è la questione delle uscite del Napoli. Bisogna vendere per poi aprire le porte ai nuovi arrivi.

In questa situazione di empasse, al di la delle chiamate dell’Atalanta che non sono mai diventate una trattativa vera e propria, oggi il Milan entra con forza e raggiunge un accordo con Gila dalla durata di 5 anni. Ha l’ok del ragazzo anche senza Champions League con Amorim coinvolto. L’allenatore ha chiamato ed adora inserirsi nelle operazioni, essere parte della conversazione con i giocatori, vuole sentire il feeling. Lo faceva già allo Sporting, allo United e l’ha fatto anche in questo caso. Prima con Ramos e adesso con Mario Gila. Adesso si lavora con la Lazio. Lotito vuole 30 milioni, il Milan è fiducioso di poter arrivare alla chiusura. Bisogna sempre aspettare che arrivi il via libera con Lazio e Lotito ma Mario Gila è il nome più caldo della difesa del Milan in questo momento con il blitz delle ultime ore”.