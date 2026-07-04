Affare Gila, Romano: "Il Milan spinge per chiudere già settimana prossima per evitare che si inseriscano altre società"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Lazio per Mario Gila

Fabrizio Romano ha parlato così in un video sul suo canale YouTube della trattativa tra Milan e Lazio per Mario Gila: "Il Milan e Gila hanno già trovato un accordo per un contratto di cinque anni a poco più di 5 milioni a stagione. Ora c'è da sbloccare la trattativa con la Lazio e il Milan vuole farlo il prima possibile. Anche il Napoli aveva raggiunto a giugno un accordo con lo spagnolo, ma complice i tanti giocatori in rosa e gli incastri che non sono stati trovati con Lotito il club di De Laurentiis ha dovuto frenare. E così si sono inserite altre squadre come l'Atalanta, che però non è mai stata a Gila perchè il giocatore aspettava opportunità differenti. Ora il Milan vuole evitare che si inseriscano altre società, per questo spera di chiudere già la prossima settimana.

Non dimentichiamoci che il 50% andrà al Real Madrid, quindi Lotito fa una richiesta importante. La posizione della Lazio è: preferiamo tenere Gila e perderlo a zero tra un anno, ma approfittando delle sue qualità per un'altra stagione, piuttosto che venderlo per esempio ai 15 milioni che si diceva un mese fa per il Napoli. Va detto comunque anche Gila vuole andare via, sta spingendo per andare via e ha già un accordo con il Milan che vuole chiudere il prima possibile.

C'è un filo rossonero che unisce le operazioni Gonçalo Ramos e Mario Gila, cioè Ruben Amorim. Il neo tecnico del Milan ha chiamato il difensore spagnolo, così come aveva parlato spesso con l'attaccante porotghese durante la trattativa con il PSG. Dunque Amorim è molto presente nelle trattative del Milan, è una cosa che a lui piace molto fare e continuerà a farla anche nelle prossime settimane".