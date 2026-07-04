Milan, la decisione di Modric influirà sul futuro di Jashari e Ricci: la situazione
Secondo Tuttosport in edicola stamattina, la decisione di Luka Modric influirà sul futuro al Milan di Ardon Jashari e Samuele Ricci. Se il croato, come sembra, dovesse decidere di restare un'altra stagione in rossonero, allora a quel punto uno tra lo svizzero e l'italiano potrebbe salutare. Gli agenti dell'ex Club Brugge sono stati in sede qualche giorno fa per parlare con il duo Almstadt-Gardiner e capire le intenzioni del società di via Aldo Rossi per il loro assistito.
Nel centrocampo rossonero ci saranno poi altre partenze come per esempio quella di Youssouf Fofana che inizierà il ritiro estivo con il Milan, ma resta con la valigia pronta. In uscita c'è sicuramente Warren Bondo: il giocatore, rientrato dal prestito alla Cremonse, è sul mercato e i suoi agenti hanno avuto mandato di trovare una soluzione a titolo definitivo.
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