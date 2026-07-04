Milan, Fofana in uscita. Ceccarini: "In Premier League qualcosa comincia a muoversi"

vedi letture

Tra i giocatori del Milan in uscita c'è anche Youssouf Fofana il cui futuro potrebbe essere in Inghilterra

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato anche del mercato del Milan sia entrata che in uscita. Tra coloro che potrebbero lasciare il Diavolo durante questo mercato estivo c'è anche Youssouf Fofana il cui futuro potrebbe essere in Inghilterra: "Anche il Milan ha accelerato in maniera decisa. La società rossonera dopo l'acquisto di Gonçalo Ramos ha praticamente chiuso per Gila, che tra l'altro già Allegri avrebbe voluto se fosse rimasto in rossonero.

Lunedi si può chiudere l'operazione con la Lazio sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Va ricordato che il 50 per cento del ricavato della cessione andrà al Real Madrid. Con il giocatore è già stato raggiunto un accordo per un contratto di 5 anni a 5 milioni a stagione. Per quanto riguarda le uscite l'argomento Leao ê sempre di grande attualità. II Milan lo valuta sui 60-70 milioni di euro. Da segnalare che Fofana non è più al centro del progetto e per questo per lui verranno valutate offerte. In Premier League qualcosa comincia a muoversi".