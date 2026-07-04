Milan, il Modena vorrebbe Christian Comotto in prestito

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Rientrato dal prestito allo Spezia, Christian Comotto è finito nel mirino del Modena che vorrebbe prenderlo a titolo temporaneo

Dopo l'ottima stagione in prestito allo Spezia, Christian Comotto, centrocampista classe 2008, è tornato al Milan e verrà valutato durante l'estate da Ruben Amorim che è un allenatore che non ha problemi a puntare sui giovani se questi dimostrano di meritare di giocare. Intanto però non mancano le richieste per il prodotto del vivaio milanista che sarebbe finito nel mirino del Modena in Serie B.

Lo scrive tuttomercatoweb.com: "Dopo la stagione in prestito allo Spezia, per Christian Comotto si aprono nuovamente le porte della Serie B. Secondo quanto raccolto da TMW infatti il Modena avrebbe chiesto al Milan, club proprietario del talento classe 2008, il prestito del giocatore per la prossima stagione. Con Galloppa in panchina, tecnico abituato a lavorare con i giovani, la scelta di Modena potrebbe essere quella migliore per il percorso di crescita del giovanissimo talento del Milan".