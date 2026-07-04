News Milan su Gila, Allegri dispiaciuto per l'obiettivo che sfuma per il Napoli

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Il Milan si è mosso con decisione su Gila superando il Napoli. Massimiliano Allegri un po' deluso dalla situazione

Il Milan, un po' a sorpresa, ha sfruttato l'immobilismo del Napoli e si è mosso con decisione su Mario Gila. L'accordo con il difensore spagnolo c'è al 100%, manca concludere la trattativa con Claudio Lotito: i rossoneri comunque vanno spediti verso la chiusura. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta di come Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, non sia proprio così felice di questa situazione. Le sue parole:

GILA VERSO IL MILAN, ALLEGRI CONTRARIATO

“Volevo raccontare però un retroscena: per Massimiliano Allegri Gila era uno dei primissimi obiettivi per la difesa. Il Napoli ha sempre creduto che andando alla ricerca di un difensore, il difensore dovesse essere Mario Gila. Il fatto che Gila sia molto più vicino al Milan in questo momento sicuramente ha scombussolato i piani di Massimiliano Allegri, che adesso ne riparlerà col Napoli… Se il difensore dovesse essere perso al 100% si andrà su altri obiettivi. Allegri leggermente dispiaciuto per questo mancato obiettivo che sta per sfumare. Poi nel mercato le dinamiche cambiano rapidamente, i club trovano subito un piano B. Però insomma su Gila, che si era avvicinato al Napoli, c’è il Milan che spinge fortissimo verso la chiusura”.