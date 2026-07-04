Moretto su Fofana: "Il francese può partire già in estate, il Milan chiede 20/25 milioni"
Il futuro di Youssouf Fofana sembrerebbe sempre più lontano dall'Italia e dal Milan. Sì perchè quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso.
Infatti, questo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube insieme a Fabrizio Romano: "Youssouf Fofana è un giocatore assolutamente cedibile per il Milan, con i rossoneri che oggi chiedono una cifra intorno ai 20/25 milioni per vendere il centrocampista francese già questa estate. Infatti, l'ex Monaco può partire ma non ci sono ancora offerte ad oggi".
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