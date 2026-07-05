Dalla Spagna: Rafael Leao nel mirino del Barcellona

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In Spagna parlano di un interesse del Barcellona per Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan. I rossoneri puntano ad incassare 60-70 milioni

L'edizione odierna del Mundo Deportivo apre questa mattina in prima pagina con la notizia dell'interessamento del Barcellona per Rafael Leao. Non è un mistero che l'attaccante portoghese sia in uscita dal Milan: ad annunciarlo nelle scorse settimane è stato lo stesso giocatore che ha spiegato che ritiene conclusa la sua avventura in rossonero dopo sette anni. Il suo obiettivo è andare a giocare in un altro campionato e i suoi sogni sono la Premier League e la Liga.

Il Barcellona lo avrebbe messo nel mirino, consapevole del fatto che il Milan lo ha messo di fatto sul mercato. Il Diavolo punta a venderlo a titolo definitivo per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro, somma ben lontana dalla clausola rescissoria da 150 milioni di euro che è presente nel contratto di Leao.