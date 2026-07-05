Boto su Gonçalo Ramos: "È potente, non è veloce come Gyokeres, ma è meglio in area di rigore. Si adatterà alla Serie A"

vedi letture

Il direttore sportivo del Flamengo José Boto è convinto che Gonçalo Ramos sia l'attaccante giusto per il nuovo Milan di Ruben Amorim

Il direttore sportivo del Flamengo José Boto conosce molto bene Ruben Amorim perchè lo ha avuto da giocatore ai tempi del Benfica. Nei giorni scors, il club di via Aldo Rossi ha completato l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG. Il dirigente portoghese ha detto la sua sul nuovo attaccante del Milan in un'intervista rilasciata a SportWeek:

"Penso che sia il tipo di attaccante che piace ad Amorim perché lavora tanto, pressa. È potente, non è veloce come Gyokeres, ma è meglio in area di rigore. È uno che vince tanti duelli e fa tanti movimenti, si adatterà alla Serie A. Io sul vostro calcio non la penso come altri, che sostengono sia troppo tattico. Mi sembra uno stereotipo. Penso invece che la Serie A sia il campionato con più modi diversi di giocare. Per esempio, Italiano ha fatto vedere un gioco molto offensivo".