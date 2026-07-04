Comotto svela l'obiettivo con l'Italia: "Non ho mai visto un Mondiale, ma intanto penso a vincere l'Europeo U19"

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Le considerazioni del giovane centrocampista rossonero Christian Comotto, reduce dall'esperienza in Serie B con La Spezia

E' un Milan che ha deciso di puntare forte sui propri talenti. Nonostante la parentesi Liberali, i rossoneri intendono valorizzare seriamente i propri gioielli italiani. Francesco Camarda e Christian Comotto ne sono il perfetto esempio, e saranno quindi valutati durante la preparazione estiva da mister Amorim. E' proprio sul giovane centrocampista, figlio d'arte rossonero che si basa il focus di quest'oggi. In esclusiva a Cronache di Spogliatoio, Comotto ha parlato così di moltissimi temi: vita quotidiana, amicizie e valori dello sport. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

L'Europeo U19 con l'Italia

"L’ultima partita giocata risaliva all’8 maggio, quindi il primo obiettivo è stato ritrovare la condizione fisica. Sapevamo che vincere la prima era fondamentale, ora viene il bello. Non ho mai visto un Mondiale, ma intanto penso a vincere questo Europeo perché fin da quando sono piccolo vengo in Nazionale e ormai siamo un gruppo di amici che è arrivato fino a qui, vivo con grande onore essere convocato ogni volta e siamo un grande gruppo che si conosce da tanto tempo".

La Nazionale maggiore

"È un sogno, non si sa mai ma vivo il presente, come ho detto adesso sono concentrato su questo Europeo u-19, poi si vedrà. mi sento più pronto per affrontare l’intensità che c’è ad alti livelli, voglio essere sempre più la versione migliore di me stesso, mi sto completando pian piano ma ancora mi manca molto. Mi sento pronto per affrontare tutte le sfide che ci saranno nella prossima stagione e cogliere al massimo le opportunità".