Galliani: "Ibra? Gli voglio bene". E racconta l'aneddoto del 2010

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Adriano Galliani parla di Carlo Ancelotti, impegnato al Mondiale col Brasile, e poi glissa con stile ad una domanda sull'Ibra dirigente

Ospite dell'evento "United for Meyer", organizzato da Alessandro Moggi a Forte dei Marmi, l'ex AD del Milan Adriano Galliani ha risposto alle domande dei giornalisti presenti:

Come vede Ancelotti?

“È un Ancelotti importante. Mi spiace dirlo ma, avendo visto le nazionali brasiliane dal 1958 a oggi, quella attuale mi sembra abbia meno materia prima. Nel 2002 il Brasile aveva tre giocatori che sono passati dal Milan: Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo”. -

Conosce bene Ibrahimovic: la sua qualità migliore da dirigente?

“Io gli voglio bene. È stato un grande calciatore, nel 2010 sono andato a casa sua a Barcellona e gli ho detto che non sarei andato via finché non avesse firmato con il Milan. Sua moglie è uscita ed è rientrata, ero ancora lì”.