Galliani: "Ibra? Gli voglio bene". E racconta l'aneddoto del 2010
MilanNews.it
Adriano Galliani parla di Carlo Ancelotti, impegnato al Mondiale col Brasile, e poi glissa con stile ad una domanda sull'Ibra dirigente
Ospite dell'evento "United for Meyer", organizzato da Alessandro Moggi a Forte dei Marmi, l'ex AD del Milan Adriano Galliani ha risposto alle domande dei giornalisti presenti:
Come vede Ancelotti?
“È un Ancelotti importante. Mi spiace dirlo ma, avendo visto le nazionali brasiliane dal 1958 a oggi, quella attuale mi sembra abbia meno materia prima. Nel 2002 il Brasile aveva tre giocatori che sono passati dal Milan: Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo”. -
Conosce bene Ibrahimovic: la sua qualità migliore da dirigente?
“Io gli voglio bene. È stato un grande calciatore, nel 2010 sono andato a casa sua a Barcellona e gli ho detto che non sarei andato via finché non avesse firmato con il Milan. Sua moglie è uscita ed è rientrata, ero ancora lì”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Boto su Gonçalo Ramos: "È potente, non è veloce come Gyokeres, ma è meglio in area di rigore. Si adatterà alla Serie A"
Comotto svela l'obiettivo con l'Italia: "Non ho mai visto un Mondiale, ma intanto penso a vincere l'Europeo U19"
Le più lette
2 Dalla Spagna: l'Al Hilal in pressing su Casadò, ma il giocatore non è convinto di andare in Arabia
3 Boto su Gonçalo Ramos: "È potente, non è veloce come Gyokeres, ma è meglio in area di rigore. Si adatterà alla Serie A"
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Sergio Navarro è il nuovo allenatore di Milan Futuro: ecco perché la sua scelta è rivoluzionaria
Franco OrdineCardinale attento ai coccodrilli Chi ha sbagliato con Liberali? Il mercato porta la firma di Max
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com