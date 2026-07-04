Mario Gila in orbita Milan: lo storico infortuni della scorsa stagione

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Tutti gli infortuni della scorsa stagione sofferti da Mario Gila, concreto obiettivo di mercato del Milan per rinforzare il pacchetto difensivo

Il Milan ha deciso: il colpo giusto per iniziare a rinforzare la difesa è Mario Gila della Lazio. Accordo trovato con il calciatore ed il suo agente, manca quello con Lotito: a stretto giro verrà presentata un’offerta ufficiale per arrivare presto a dama. I rossoneri vedono nello spagnolo un profilo di ottimo affidamento, valido tecnicamente e con grande esperienza in Serie A. L’ex Real Madrid sembra essere affidabile anche da punto di vista fisico, visto che nell’ultima stagione alla Lazio ha saltato solo 6 partite

MARIO GILA, LO STORICO INFORTUNI DELLA SCORSA STAGIONE

Infortunio alla caviglia - dal 22 aprile al 8 maggio 2026, 17 giorni out e 2 partite saltate

Infiammazione al ginocchio - dal 23 marzo al 15 aprile 2026, 24 giorni out e 2 partite saltate

Infiammazione al ginocchio - dal 14 febbraio al 3 marzo 2026, 18 giorni out e 2 partite saltate