Bonanni al veleno su Leao: "Ha deluso, la stima nel tempo non c'è più stata"

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Dopo settimane di agonia e perplessità, l'estate del Milan sembra aver finalmente preso forza e continuità. Il calciomercato rossonero ha sin qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos, da poco ufficializzato, decisivo col suo Portogallo nell'ultima sfida contro la Croazia. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Nonostante questo però, il mercato in uscita per il Milan potrebbe rivelarsi più netto rispetto a quello in entrata. Infatti, nonostante la buona prestazione nell'ultimo match del Portogallo contro la Croazia, arricchiata dall'assist per il gol vittoria di Gonçalo Ramos, il futuro al Milan di Rafael Leao resta molto incerto. Anzi tutto lascia pensare che le strada del club rossoneo e dell'attaccante si divideranno dopo sette anni. Massimo Bonanni, ex calciatore, ha rilasciato queste parole alla radio di tuttomercatoweb.com sul portoghese. Ecco un estratto delle sue parole al veleno sul portoghese del Milan.

BONANNI AL VELENO SU LEAO

"Leao è uno che ha deluso, ad oggi i commenti sono sempre gli stessi. Non c'è più grande stima perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo e ha anche affermato di voler andare via. Le partite sono più quelle negative che quelle positive in Serie A".