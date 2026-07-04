DS Como: "Liberali ideale per lo stile di gioco di Fabregas, preso perché è forte"

vedi letture

Il DS del Como spiega l'acquisto di Mattia Liberali dopo aver vinto, nei giorni scorsi, la "battaglia" di mercato col Milan

La battaglia per Liberali tra Como e Milan l'ha spuntata il club lariano, che l'anno prossimo farà la Champions League e ha riconfermato Fabregas e Nico Paz. Il DS del Como Carlalberto Ludi, presente all'evento benefico "United for Meyer", ne parla così:

Avete vinto la battaglia col Milan per Liberali:

"Non stiamo combattendo con nessuno, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo, è un talento italiano, ma lo abbiamo preso perché è forte. Pensiamo sia ideale per lo stile di gioco di Fabregas e crediamo che con lui e con noi si possa sviluppare”.

Il Como è diventato sempre più appetibile.

"Questo è un motivo di grandissimo orgoglio. Non è banale che Fabregas, uno degli allenatori più bravi d'Europa, voglia rimanere al Como, non è banale che Nico Paz, uno dei più forti in Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Questo è motivo di grande orgoglio perché ci lavoriamo da anni: creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità di gioco chiara, un DNA fatto di valori riconoscibili".