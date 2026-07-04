DS Como: "Liberali ideale per lo stile di gioco di Fabregas, preso perché è forte"

DS Como: "Liberali ideale per lo stile di gioco di Fabregas, preso perché è forte"MilanNews.it
Oggi alle 22:11News
di Manuel Del Vecchio
Il DS del Como spiega l'acquisto di Mattia Liberali dopo aver vinto, nei giorni scorsi, la "battaglia" di mercato col Milan

La battaglia per Liberali tra Como e Milan l'ha spuntata il club lariano, che l'anno prossimo farà la Champions League e ha riconfermato Fabregas e Nico Paz. Il DS del Como Carlalberto Ludi, presente all'evento benefico "United for Meyer", ne parla così:

Avete vinto la battaglia col Milan per Liberali:

"Non stiamo combattendo con nessuno, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo, è un talento italiano, ma lo abbiamo preso perché è forte. Pensiamo sia ideale per lo stile di gioco di Fabregas e crediamo che con lui e con noi si possa sviluppare”.

Il Como è diventato sempre più appetibile.

"Questo è un motivo di grandissimo orgoglio. Non è banale che Fabregas, uno degli allenatori più bravi d'Europa, voglia rimanere al Como, non è banale che Nico Paz, uno dei più forti in Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Questo è motivo di grande orgoglio perché ci lavoriamo da anni: creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità di gioco chiara, un DNA fatto di valori riconoscibili".