Marianella: "Farebbe male al Milan vedere Leao che diventa un campione in un'altra squadra, ma forse smetterei di aspettarlo"

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Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan.

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan: "Sono tre anni che mi fate la stessa domanda e non ho cambiato idea. Leao è un calciatore di alto livello, ma se fossi nel Milan, considerando questo rappoorto che è evidentemente un pochino logoro, opterei per la cessione. Perché Leao non è mai diventato un campione, anche se lo è ancora in potenziale. Farebbe male credo al Milan vedere Leao che diventa un campione in un'altra squadra, ma forse smetterei di aspettarlo e quantificherei economicamente con la sua cessione. Se arrivasse un'offerta da 60 milioni, lo cederei. Mi sorprende, comunque, che dall'Inghilterra non sia arrivata una telefonata per Leao. Forse questo dovrebbe indicarci qualcosa...".

FACCIA A FACCIA LEAO CARDINALE

"La situazione - ha spiegato Marco Pasotto su La Gazzetta dello Sport - intorno a Rafa non è cambiata. O meglio, non sono cambiate le intenzioni né del giocatore, né del club, e nemmeno quelle dell'allenatore. In attesa del faccia a faccia tra Leao e Cardinale, che avrà luogo a Milanello la prossima settimana e che potenzialmente potrebbe cambiare le carte in tavola, i giorni continuano a scorrere senza modificare la sceneggiatura intorno al portoghese. Lui, rispetto alla prima parte dell'estate in cui contemplava soltanto l'addio, non disdegnerebbe più di restare a Milanello. Pur rimanendo comunque (più che) aperto all'eventuale citofonata di qualche club inglese: ma per ora si resta nel campo delle speranze. Dal punto di vista del club, anche con la partenza di Nkunku il portoghese resta assolutamente sul mercato. Potrebbe semmai essere presa in considerazione l'ipotesi di abbassare un pelo la richiesta economica, in modo da invogliare le pretendenti e agevolare l'uscita del numero 10".