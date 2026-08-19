News MN - Verso Torino-Milan, Gabbia torna a lavorare in gruppo. Leao ancora a parte, Pulisic continua col suo programma

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Matteo Gabbia torna a lavorare in gruppo dopo il problema alla caviglia dei giorni scorsi. Leao a parte e Pulisic prosegue nel recupero

Mentre Diego Moreira firmava il contratto a Casa Milan, la squadra era ad allenarsi a Milanello sotto gli occhi attenti di Amorim. Continua il lavoro in vista della partita d'esordio in Serie A contro il Torino. Apprende la redazione di MilanNews.it che Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Rafa Leao ha continuato con il suo lavoro personalizzato. Il difensore torna 5 giorni dopo il problema alla cavliglia che gli ha fatto saltare l'amichevole contro il Manchester United, mentre il portoghese non è acnora pronto per riprendere a lavorare con la squadra.

Christian Pulisic, che ieri aveva svolto parte del lavoro in gruppo, continua a seguire il suo programma personalizzato di rientro e sarà mister Amorim a decidere se convocarlo in base ai prossimi allenamenti. Una decisione verrà presa alla vigilia di Torino-MIlan.

di Antonio Vitiello.