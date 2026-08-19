Pasotto: "Ci si aspetta che Amorim confermi capitano Maignan, ma l'argomento non è ancora stato affrontato pubblicamente"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Mike Maignan e Adrien Rabiot, calciatori del Milan: "Maignan e Rabiot, freschi di ritorno a Milanello, hanno trascorso le ultime settimane con l'acufene. I giorni di vacanza extra hanno fatto imbufalire i tifosi, soprattutto perché la grande maggioranza dei colleghi arrivati fino all'ultimo atto del Mondiale si erano ripresentati prima nei rispettivi club. Una polemica che aveva coinvolto in particolar modo Maignan dal quale, in virtù del ruolo di capitano (a proposito: ci si aspetta che Amorim lo confermi tale, ma l'argomento non è ancora stato affrontato pubblicamente), la gente rossonera si attendeva una condotta maggiormente ligia al dovere. Critiche a cui si erano unite quelle per l'assenza al funerale di Baresi.

Mike, dopo un mese di blackout social totale, nelle ultime ore è tornato su Instagram postando alcuni scatti dalle ferie, tra mare cristallino e particolari sessioni di allenamento con i lottatori di Mma. All'interno del post occhieggiava però anche "La storia di Nasreddin e il suo asino", ovvero "Non importa cosa fai nella vita, le persone avranno sempre qualcosa da criticare". Uno sfogo evidente, a cui poi sono seguite le parole di Amorim, che nel dopogara col Manchester ha spiegato come le vacanze extra dei due francesi non fossero una richiesta dei giocatori, ma una decisione sua non solo per permettere loro il miglior recupero dalle fatiche mondiali, ma anche in considerazione dell'ampio minutaggio messo insieme lungo la stagione".