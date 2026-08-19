Guidi annuncia: "Da domani Diego Moreira sarà a disposizione di Amorim a Milanello"

Guidi annuncia: "Da domani Diego Moreira sarà a disposizione di Amorim a Milanello"MilanNews.it
Oggi alle 13:24News
di Antonello Gioia
Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla posizione che andrà ad occupare nel Milan Diego Moreira.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla posizione che andrà ad occupare nel Milan Diego Moreira: "Ieri, il nuovo esterno mancino del Diavolo è stato occupato con le visite mediche. Prima alla clinica La Madonnina, in cui è stato per circa tre ore, quindi a Varese per l’idoneità sportiva. Il rientro a Milano poco prima di sera, comunque troppo tardi per realizzare i contenuti per i canali social del club. Per questo, l’ufficialità arriverà solamente oggi, con Moreira che da domani sarà agli ordini di Ruben Amorim a Milanello.

Un rinforzo importante per il tecnico portoghese, che ha dato pienamente il suo placet a un’operazione da 45 milioni di euro più corposi bonus. Al belga, poco più di 3 milioni netti all’anno fino al 2031. Moreira è giocatore polivalente, ma la sensazione è che Amorim voglia impiegarlo soprattutto da esterno a tutta fascia sulla sinistra, per sfruttarne passo e qualità nell’uno contro uno. E se dall’altra parte ci dovesse essere Chukwueze, unito a due trequartisti dietro a un centravanti, il Milan sarebbe decisamente a trazione anteriore. Compito dell’ex allenatore di Sporting e Manchester United trovare poi l’equilibrio tattico per impiegare tutte queste frecce nel suo arco".