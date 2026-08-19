Letizia: "Cardinale ha avuto bisogno di tempo, ma ora ha capito il valore del Milan: è una priorità per lui"

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Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Francesco Letizia si è così espresso su Gerry Cardinale, proprietario del Milan.

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Francesco Letizia si è così espresso su Gerry Cardinale, proprietario del Milan: "Ha avuto bisogno di tempo, indubbiamente troppo, per comprendere fino in fondo il valore del bene che aveva acquistato. Ma oggi quel valore sembra averlo compreso. Il Milan è diventato una priorità. Una delle cose importanti della sua vita. E questo non si misura nelle dichiarazioni, ma nella presenza: nella voglia di tornare, di esserci, di seguire, di partecipare.

Anche per questo sarebbe sbagliato non riconoscere ciò che di buono è stato fatto. Il mercato è partito con una direzione finalmente chiara. Moreira, Ramos e Gila sono tre operazioni che vanno nella direzione indicata. Ma proprio perché la partenza è stata buona, ora bisogna avere la forza di completare il lavoro. Fermarsi a metà significherebbe rischiare di perdere anche ciò che di buono è stato costruito.

Cardinale ha davanti una grande occasione. Non è necessario stabilire oggi se diventerà un proprietario storico del Milan: sarebbe fuori luogo, saranno il campo e il tempo a dirlo. Ma può certamente provare a lasciare un segno importante. Perché il Milan non è un bene qualsiasi. È un valore che milioni di persone ricevono e consegnano alla generazione successiva. È identità, cultura sportiva, memoria. Può essere valorizzato e modernizzato, come sarà giusto fare, ma senza dimenticare ciò che rappresenta".