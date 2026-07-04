Alessandro Moggi: "Maldini è uno dei migliori dirigenti negli ultimi anni"

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Alessandro Moggi, durante l'evento benefico “United for Meyer”, parla di Paolo Maldini. L'ex Milan è un forte candidato per il ruolo di DT dell'Italia

Alessandro Moggi ha parlato in occasione di “United for Meyer”, evento in corso di svolgimento a Villa Alpebella, a Forte dei Marmi. Queste le sue parole raccolte da TMW: “È giusto restituire qualcosa a chi ne ha bisogno. In questo caso ai bambini del Meyer, è giusto che il calcio faccia la sua parte”.

Che nome consiglierebbe a Malagò come nuovo ct?

“Intanto credo che Malagò sia stata la scelta migliore, uomo illuminato, uomo di sport da lunga data e con grandi risultati. È una ripartenza importante per la Federazione e per il calcio in assoluto. La scelta del ct non è semplice, per quello che si legge, se i nomi sono quelli di un ticket Maldini-Conte, caschiamo bene. Credo sia giusto partire prima dal direttore tecnico e poi dall’allenatore, come si fa in qualsiasi club”.

Crede che Maldini possa accettare?

“Non lo so, è un augurio che faccio al calcio italiano. Maldini è uno dei migliori dirigenti negli ultimi anni, è stato un grande calciatore e ha tutte le qualità per dare un contributo importante alla ripartenza del calcio”.