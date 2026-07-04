Maldini DT dell'Italia scelta giusta? Galliani marzulliano: "Si faccia una domanda e si dia una risposta"
Adriano Galliani, presente all'evento benefico "United for Meyer" organizzato da Alessandro Moggi a Forte dei Marmi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e tra le altre cose ha parlato anche della possibilità di vedere Paolo Maldini come Direttore Tecnico dell'Italia. Le sue parole
Che consiglio darebbe a Malagò?
“È un amico da una vita, è bravissimo e lascerei la patata bollente al mio amico Giovanni. Poi io preferisco ricevere consigli che darli. Dare consigli non serve mai a niente”.
Come vedrebbe Maldini direttore tecnico?
“Da milanista, come lo vedrei? Come dice Marzullo, si faccia una domanda e si dia una risposta (ride, ndr)”.
Può essere un rimpianto per il Milan?
“Non parlo di Milan. Io, quando esco da una situazione, non parlo dei miei successori. Stasera c’è un mio successore, Massimo Calvelli”.
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