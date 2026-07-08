Bennacer vicino alla risoluzione con il Milan. Il suo futuro sarà in Qatar

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Ismael Bennacer è ad un passo dall'addio al Milan. L'algerino andrà poi a giocare in Qatar nelll'Al Shamal Sports Club

Come anticipato ieri sera da Milannews.it, trova sempre più conferme la notizia secondo cui Ismael Bennacer, reduce da una stagione in prestito alla Dinamo Zagabria, sarebbe ad un passo dalla rescissione contrattuale con il Milan, con il quale sarebbe legato fino al 30 giugno 2027. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli della separazione e poi il centrocampista algerino sarà ufficialmente un ex giocatore rossonero.

Il futuro di Bennacer sarà poi in Qatar e più precisamente all'Al Shamal Sports Club che ha messo sul piatto un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Il club qatariota punta a chiudere l'operazione entro la fine di questa settimana. Il giocatore algerino saluterà quindi il Milan dopo sette anni, nei quali ha collezionato 178 presenze, ha segnato 8 gol e ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana.