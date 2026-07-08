Ravezzani ricorda: “Mancini non lo vogliono perché è andato in Arabia, ma Conte ha fatto uguale al Chelsea”

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Ravezzani parla delle possibilità di Conte e Mancini sulla panchina della Nazionale.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel suo canale YouTube, ha parlato di Conte e della possibilità di vederlo sulla panchina della nazionale. Queste le sue parole.

“La Serie A non vuole Mancini che ha una grave colpa, ha mollato l'Italia per andare a prendere i soldi in Arabia. Vorrei ricordare che Conte ha fatto la stessa cosa. Ha mollato l'Italia per andare a prendere i soldi in Inghilterra al Chelsea e vi ricorderete, sennò ve lo ricordo io, che cosa era successo, cioè che Conte dopo gli Europei, dopo esserssela presa con la Lega Calcio che non dava abbastanza giorni per preparare le partite, dopo 2 anni improvvisamente dice "Mi sento come in un garage, non ho tempo per fare il mio calcio, mi sento costretto a fare il CT della nazionale, devo ritrovare i prati verdi”. Io credo i bigliettoni verdi, come dicono gli americani, ed è andato a prendere, anziché 4 milioni e mezzo che prendeva con l'Italia, 9 milioni dal Chelsea con cui poi è finita a schifio”.