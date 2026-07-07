Di Marzio: “Fiorentina molto avanti per Valdepenas ma Mourinho lo valuterà in ritiro”

vedi letture

La Fiorentina è in vantaggio rispetto alle concorrenti per il giovane Valdepenas.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è in vetta alla corsa per l'acquisto del giovane Victor Valdepenas. Il classe 2006 è stato accostato anche al Milan negli scorsi giorni come eventuale sostituto di Odogu, ad oggi però i Viola sono davanti a tutti perché si è mossa con largo anticipo riseptto alle contendenti.

Prima della fumata bianca però bisognerà aspettare il via libera del nuovo allenatore delle Merengues, Josè Mourinho, che vorrà valutare il calciatore in ritiro prima di liberarsene. Mourinho a parte, se il futuro di Valdepenas dovesse essere in Italia, ad oggi la sua maglia sarebbe viola.