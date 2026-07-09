Da Atta a Davis: i gioielli dell'Udinese interessano al Milan, il punto

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Continuano i movimenti di mercato in casa rossonera. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri, in sede, c’è stato un incontro con i dirigenti dell’Udinese

Agenda piena per Ruben Amorim nei suoi primi giorni da tecnico del Milan. Arrivato a Milano, ha visitato Casa Milan e San Siro, entrando subito nel cuore dell'ambiente rossonero, prima di recarsi a Milanello, dove da lunedì inizierà la preparazione della squadra.

Il momento più significativo è arrivato con la conferenza stampa di presentazione di ieri. Amorim si è presentato ufficialmente davanti ai media e ai tifosi, con Gerry Cardinale presente in sala per accogliere personalmente il nuovo allenatore e confermare la fiducia della proprietà.

Intanto continuano i movimenti di mercato in casa rossonera. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri, in sede, c’è stato un incontro con i dirigenti dell’Udinese: Atta è un nome interessante agli occhi del management rossonero, sul tavolo ci sono anche i profili di Keinan Davis (in caso di cessione di Santiago Gimenez) e del difensore Thomas Kristensen.