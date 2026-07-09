Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 9 luglio
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Calciomercato estivo 2026, 9 luglio 2026: il borsino del Milan tra acquisti, cessioni e obiettivi del club rossonero
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:
ACQUISTI MILAN
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (centrocampista, Birmingham City), a parametro zero
CESSIONI MILAN
Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito
OBIETTIVI MILAN
Mario Gila (difensore, Lazio)
Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Antonio Silva (difensore, Benfica)
Konstantinos Karetsas (centrocampista, Genk)
Francisco Trincao (attaccante, Sporting Club)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026
Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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