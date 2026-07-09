Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 9 luglio

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 9 luglioMilanNews.it
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Oggi alle 07:00Calciomercato Milan
di Francesco Finulli
Calciomercato estivo 2026, 9 luglio 2026: il borsino del Milan tra acquisti, cessioni e obiettivi del club rossonero

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (centrocampista, Birmingham City), a parametro zero 

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito

OBIETTIVI MILAN

Mario Gila (difensore, Lazio)
Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Antonio Silva (difensore, Benfica)
Konstantinos Karetsas (centrocampista, Genk)
Francisco Trincao (attaccante, Sporting Club)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;